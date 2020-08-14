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Нурмагомедов: религия — для меня навигатор, без навигатора очень тяжело двигаться вперёд

Нурмагомедов: религия — для меня навигатор, без навигатора очень тяжело двигаться вперёд
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своём отношении к религии и удаче.

«Верю ли я в высшую силу и удачу? Конечно. Как верующий человек, я верю, что всё зависит от воли всевышнего. Мы не знаем, как повернётся наша жизнь через год, может, половина из нас уйдёт. Мне всё дал всевышний. Ни один лист не падает с дерева без его воли. Уход моего отца — тоже воля всевышнего. Религия мне очень помогает справиться с этим. Религия — для меня навигатор, без навигатора очень тяжело двигаться вперёд», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

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