Нурмагомедов: религия — для меня навигатор, без навигатора очень тяжело двигаться вперёд

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о своём отношении к религии и удаче.



«Верю ли я в высшую силу и удачу? Конечно. Как верующий человек, я верю, что всё зависит от воли всевышнего. Мы не знаем, как повернётся наша жизнь через год, может, половина из нас уйдёт. Мне всё дал всевышний. Ни один лист не падает с дерева без его воли. Уход моего отца — тоже воля всевышнего. Религия мне очень помогает справиться с этим. Религия — для меня навигатор, без навигатора очень тяжело двигаться вперёд», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.