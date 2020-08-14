Хабиб: после боя с Конором мог вообще ноги сломать

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве прокомментировал эпизод, который произошёл после боя с Конором Макгрегором.



«С Конором мы встретились, находясь на пике своей популярности. После моего прыжка из клетки у меня две недели болели пятки. Я мог бы вообще ноги сломать. Чтобы тогда было? Не люблю говорить о том, что могло и не могло быть», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Хабиб: Тони или Конор, победите Порье, и я с вами подерусь