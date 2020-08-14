Хабиб Нурмагомедов: в глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве признался, что всё же надеется провести поединок с Тони Фергюсоном.



«В глубине души верю, что бой с Фергюсоном состоится. У Тони большие шансы. Если я выиграю у Джастина, я бы хотел видеть его в списке моих соперников. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы с Фергюсоном подрались… Я настраиваюсь на него как на самый сложный бой. Я бы хотел, чтобы он вернулся», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В следующем поединке Нурмагомедов должен встретиться с временным чемпионом организации Джастином Гэтжи. Место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Хабиб: Тони или Конор, победите Порье, и я с вами подерусь