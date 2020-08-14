Махачев намекнул, что встретится с Феррейрой или Оливейрой

Боец UFC в лёгком весе Ислам Махачев намекнул, что его следующим соперником станет Чарльз Оливейра или Диего Феррейра.

«Я не могу называть имена, контракта ещё нет. Скажем так, говорят, что моим соперником будет боец из Бразилии. Это будет кто-то из топ-15», — сказал Махачев во время прямого эфира в «Инстаграме» UFC Russia.

На сегодняшний день в топ-15 UFC в лёгком весе входят два бразильца. Шестое место занимает Чарльз Оливейра, а восьмая позиция у Диего Феррейры.

Ислам Махачев в настоящее время занимает 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Спортсмен предыдущий поединок провёл в сентябре 2020 года, когда победил решением судей Дэви Рамоса. Всего в UFC россиянин провёл восемь боёв, победив в семи из них.