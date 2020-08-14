На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять пояс WBC Diamond

22 августа в Великобритании состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт и бывший обладатель титула WBA Regular Александр Поветкин.

Сначала ожидалось, что победитель пары получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Теперь же стало известно, что кроме этого на кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс по версии WBC Diamond, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице компании в социальной сети.

Напомним, у Поветкина это будет первое выступление с декабря 2019 года. Тогда он свёл к ничьей противостояние с Майклом Хантером.