На кону боя Поветкин — Уайт будет стоять пояс WBC Diamond

22 августа в Великобритании состоится вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретятся обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт и бывший обладатель титула WBA Regular Александр Поветкин.
Сначала ожидалось, что победитель пары получит право сразиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Теперь же стало известно, что кроме этого на кону боя Поветкин — Уайт будет стоять почётный пояс по версии WBC Diamond, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице компании в социальной сети.
Напомним, у Поветкина это будет первое выступление с декабря 2019 года. Тогда он свёл к ничьей противостояние с Майклом Хантером.
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