Дана Уайт не верит, что Кормье завершит карьеру после боя с Миочичем

Президент UFC Дана Уайт убеждён, что экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье не уйдёт из спорта после поединка со Стипе Миочичем.

«Нет, это не последний бой Кормье. Очевидно, многое будет зависеть от того, как пройдёт схватка. Если Даниэль выиграет в ярком стиле, то это не будет его последний поединок. Зная его, могу сказать, что если он проиграет, то скажет, что не может уйти на такой ноте.

Не думаю, что Миочич или Кормье уйдут после этого поединка. Они лучшие в мире, и у них ещё есть порох в пороховницах. Посмотрим, как пройдёт их встреча», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, бой Даниэля Кормье и Стипе Миочича возглавит турнир UFC 252, который пройдёт в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).