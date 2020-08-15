Дональд Серроне встретится с Нико Прайсом
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональд Серроне узнал имя следующего соперника. Ветеран промоушена встретится с Нико Прайсом. Бой состоится 19 сентября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото. Контракт на поединок ещё не подписан, но бойцы уже договорились встрече.
Напомним, Серроне последний раз появлялся в клетке в мае 2020 года, когда решением судей проиграл Энтони Петтису. До этого, в январе, он досрочно проиграл Конору Макгрегору. Всего Дональд проиграл уже четыре схватки кряду. Что касается Нико Прайса, то 30-летний спортсмен последний раз бился также в мае 2020 года. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он досрочно проиграл Висенте Луке.
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