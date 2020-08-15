Миочич и Кормье провели последнюю дуэль взглядов перед боем на UFC 252

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии турнира третий бой проведут чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье.



В преддверии противостояния бойцы провели последнюю дуэль взглядов.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во втором американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. Встреча прошла в августе 2019 года, и с тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне.



В соглавном поединке турнира встретятся Шон О'Мэлли и Марлон Вера.



Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».