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Миочич и Кормье провели последнюю дуэль взглядов перед боем на UFC 252

Миочич и Кормье провели последнюю дуэль взглядов перед боем на UFC 252
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В главном событии турнира третий бой проведут чемпион организации в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

В преддверии противостояния бойцы провели последнюю дуэль взглядов.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, Миочич и Кормье встречались дважды. В первом бою победу одержал Даниэль, отобрав у Миочича звание чемпиона. Во втором американец хорватского происхождения взял убедительный реванш. Встреча прошла в августе 2019 года, и с тех пор ни один из бойцов не появлялся в октагоне.

В соглавном поединке турнира встретятся Шон О'Мэлли и Марлон Вера.

Все актуальные события о турнире UFC 252 представлены в онлайн-трансляции «Чемпионата».

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