Поветкин и его команда предстали в образах из фильма «Джентльмены»

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе Александр Поветкин в преддверии вылета в Великобританию на бой с Диллианом Уайтом со своей командой оделся в костюмы из фильма Гая Ричи «Джентльмены». Фото было опубликовано в «инстаграме» россиянина.

Напомним, бой Поветкин — Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.



Последний бой 40-летний Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.