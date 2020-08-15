«Заставлю тебя плакать». Чак Норрис обратился в президенту Беларуси Александру Лукашенко

Бывший мастер единоборств, обладатель чёрного пояса по тхэквондо, актёр боевиков Чак Норрис записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Вероятно, Норрис не знал, к кому именно он обращается. Видео было снято для сервиса поздравлений по заказу, стоимость обращения Норриса оценивается на сервисе в $ 300.
«Привет! Это Чак Норрис. Я бы хотел сказать пару слов Саше, по кличке „Саша ноль процентов“ и „мистер Таракан“. Ты знаешь, что когда я нарезаю лук, то плачу не я, а лук. Поэтому, если ты не прекратишь то, что ты делаешь сейчас, то я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать», — сказал Чак Норрис в видеообращении.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями.
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