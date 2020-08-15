Бой Гамзатова с Сен-Прю сорвался из-за проблем с визой у россиянина

Российский боец UFC в полутяжёлом весе Шамиль Гамзатов не сможет провести поединок с бывшим претендентом на титул чемпиона в полутяжёлом весе Овинсом Сен-Прю, сообщает Euro MMA Hub. По информации источника, у Гамзатова возникли проблемы с визой из-за ситуации с пандемией.



Гамзатова в бою заменит американец Алонзо Менифилд. Этото бой станет соглавным событием турнира.



Напомним, предыдущую схватку Сен-Прю провёл в тяжёлом весе и проиграл Бену Ротвеллу. После этого Овинс подчеркнул, что больше не намерен экспериментировать и возвращается в привычный полутяжёлый дивизион. Что касается Гамзатова, Сен-Пре станет для него самым опасным соперником в карьере. В последний раз Шамиль появлялся в клетке в ноябре 2019 года и победил на турнире UFC в Москве Клидсона Абреу. Тот поединок был у него дебютным в UFC.