Бетербиев: благодаря Рамзану Кадырову Грозный стал жемчужиной Кавказа

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев поделился впечатлениями от столицы Чеченской республики Грозном. По словам спортсмена, город «расцветает» и благодарить за это необходимо главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Сегодня посчастливилось посидеть с моими братьями в нашем прекрасном городе Грозном. Грозный цветёт, развивается с каждым днём, и это не может не радовать нас. Сегодня я смело могу сказать — столица Чеченской республики — это один из самых прекрасных городов нашей страны. Благодаря дорогому брату Кадырову Рамзану Ахматовичу Грозный стал жемчужиной Кавказа. Подтверждением тому является увеличивающийся поток туристов, которые приезжают к нам тысячами, стремясь увидеть все преобразования и великолепие города своими глазами», — написал Бетербиев.

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