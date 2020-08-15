Ковингтон дал прогноз на бой Миочич — Кормье

В ночь с 15 на 16 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его главном событии встретятся действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Прогнозом на эту схватку поделился бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон.

«Испытываю большое уважение к Кормье. У него получилась легендарная карьера. Пару лет назад я посвятил ему пост в „Инстаграме“ и назвал его по настоящему величайшим в истории. Он действительно является таковым. Многие соревнуются за звание величайшего в истории, но эти парни использовали стероиды. Так что давайте говорить о настоящих чемпионах, и Кормье именно такой.

Стипе тоже отличный парень. Работает пожарным. Очень нравится, что он делает для своего города. Что касается прогноза, обоим парням желаю всего наилучшего. Сложно выбрать победителя. И Стипе и Даниэль — хороши. Если нужно назвать победителя, выберу Кормье", — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.

Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 252.