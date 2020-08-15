Хамзат Чимаев: я не соревнуюсь с Хабибом. Уважаю этого парня и беру с него пример
Боец UFC Хамзат Чимаев призвал болельщиков не устраивать заочное соревнование между ним и чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Чимаев подчеркнул, что Дагестан для него является такой же родиной, как и Чечня.
«Дагестан для меня Родина, как и Чечня, мы братья, не надо спорить и писать плохие слова друг другу. Я не соревнуюсь с Хабибом. Более того, я уважаю этого парня и беру с него пример, он номер один в мире в ММА. Моя цель — тоже стать лучшим бойцом ММА, и я им стану. Я сын Кавказа, и весь Кавказ — мой дом», — написал Чимаев.
Соответствующий пост доступен на странице Хамзата Чимаева в социальной сети «Инстаграм».
Чимаев выступает под флагом Швеции, но является уроженцем Чечни.
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