Хабиб — Кормье: удачи тебе, Капитан. Перед тобой великий соперник

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Даниэля Кормье с действующим чемпионом в тяжёлом дивизионе Стипе Миочичем и пожелал Кормье удачи.
«Это одно из лучших противостояний в истории единоборств, они встречались два раза и счёт 1:1, третий бой обещает быть очень интересным. Я очень жду этого боя и надеюсь на победу своего брата Даниэля Кормье. Тот путь, который проделал Ди Си в единоборствах словами не описать, вы просто посмотрите на список бойцов, которых он побеждал, посмотрите, сколько титулов в разных весах он завоевал.
Ди Си — это человек, который оказал большое влияние на мою карьеру, настоящий и заботливый друг и примерный семьянин, преданный товарищ по команде. Непривычно осознавать, что это его последний бой в карьере, ведь мы столько прошли вместе. Удачи тебе, Капитан, перед тобой великий соперник, победа над которым забетонирует твоё наследие в единоборствах», — написал Хабиб на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 252, на котором подерутся Кормье и Миочич.
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