Видео. Финальное промо к бою Миочич — Кормье 3

В ночь с 15 на 16 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 252. В его главном событии встретятся чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Незадолго до противостояния пресс-служба UFC подготовила финальное промо к этой схватке. Видео доступно на сайте «Чемпионата».

Напомним, это будет уже третье противостояние Кормье и Миочича. В 2018 году Даниэль одержал досрочную победу и отобрал у Миочича звание чемпиона лиги. В августе 2019 года американец хорватского происхождения взял реванш и вернул пояс. Ожидается, что вне зависимости от исхода третьей схватки Кормье завершит карьеру.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC 252.