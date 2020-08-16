Магомедшарипов предположил, как UFC подбирает ему соперников
Боец UFC Забит Магомедшарипов в полулёгком весе предположил, как руководство лиги подбирает ему соперников. Спортсмен выложил в «Инстаграме» фото, на котором он натягивает стрелу на тетиву и целится в небо.
«Куда стрела упадёт, с тем и буду драться. Не удивлюсь, если следующего соперника будут выбирать именно таким способом», — подписал Забит фото.
Соответствующий пост доступен на странице Магомедшарипова в «Инстаграме».
Напомним, россиянин остался недоволен последними событиями с развитием карьеры. Забит должен был возглавить турнир UFC 29 августа, где планировал подраться с Яиром Родригесом. Но мексиканец объявил о своей травме, в связи с чем поединок сорвался. После Магомедшарипов потребовал титульный бой, но не получил ответа от UFC.
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