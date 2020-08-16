Прямой эфир боя UFC 252 Стипе Миочич — Даниэль Кормье 3

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой за титул чемпиона в тяжёлом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

Ориентировочное начало боя — 7:00 мск.



Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелекома» и «Триколора».

Промо-видео боя Стипе Миочич – Даниэль Кормье доступно на «Чемпионате».

Напомним, это будет уже третье противостояние Кормье и Миочича. В 2018 году Даниэль одержал досрочную победу и отобрал у Миочича звание чемпиона лиги. В августе 2019 года американец хорватского происхождения взял реванш и вернул пояс. Ожидается, что вне зависимости от исхода третьей схватки Кормье завершит карьеру.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 252.