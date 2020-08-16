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UFC 252. Двалишвили одолел Додсона

UFC 252. Двалишвили одолел Додсона
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе APEX Arena проходит турнир UFC 252. В основном карде состоялся бой в легчайшем весе между американцем Джоном Додсоном и грузинским бойцом Мерабом Двалиашвили. Бой завершился победой Двалиашвили решением судей.

Двалишвили полностью контролировал ход поединка и заслуженно выиграл судейским решением: все судьи насчитали 30-27. Это его пятая победа в Ultimate Fighting Championship подряд.

Главным событием турнира станет поединок действующего чемпиона лиги в тяжёлом весе Стипе Миочича и экс-чемпиона UFC в двух категориях Даниэля Кормье, поединок стартует примерно в 7:30 мск. В соглавном бое Шон О'Мэлли, идущий на серии из 12 побед, сойдётся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Вера (15-6-1). «Чемпионат» ведёт прямую трансляцию турнира.

UFC 2020. UFC 252, Лас-Вегас, США
Джон Додсон - Мераб Двалишвили (W)
16 августа 2020, воскресенье. 05:20 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
PTS
Джон Додсон
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