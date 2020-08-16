UFC 252. Вера нокаутировал О'Мэлли в первом раунде

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на стадионе APEX Arena проходит турнир UFC 252. В соглавном бое Шон О'Мэлли, идущий на серии из 12 побед, сошёлся в октагоне с многоопытным эквадорцем Марлоном Вера (15-6-1).

В первом раунде Вера нанёс удар О'Мэлли в челюсть и отправил соперника в нокаут. Главным событием турнира станет поединок действующего чемпиона лиги в тяжёлом весе Стипе Миочича и экс-чемпиона UFC в двух категориях Даниэля Кормье, поединок стартует примерно в 7:20 мск.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира.