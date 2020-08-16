UFC 252. Миочич победил Кормье решением судей

В Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе APEX Arena состоялся турнир UFC 252. В главном бою этого турнира встречались действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье.

Судейским решением победу в поединке одержал Стипе Миочич. Ему судьи отдали 3 раунда, а Кормье — 2. Ранее Кормье говорил, что этот бой станет последним в его карьере. Эта победа над Кормье стала для Миочича второй подряд, последний их поединок состоялся в Калифорнии техническим нокаутом на турнире UFC 241.

«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию турнира.