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Кормье после поединка с Миочичем отправлен в больницу

Кормье после поединка с Миочичем отправлен в больницу
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье после поединка со Стипе Миочичем отправлен в больницу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, поединок Кормье и Миочича возглавил турнир UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Победителем противостояния стал Стипе, который, таким образом, защитил титул чемпиона в тяжёлом весе. Это была третья схватка бойцов, в прошлом они обменялись досрочными победами. На этот раз Миочич выиграл решением судей.

До турнира 41-летний Кормье заявлял, что после турнира UFC 252 завершит профессиональную карьеру. В соглавном бою шоу в Лас-Вегасе Марлон Вера завоевал досрочную победу над перспективным американцем Шоном О'Мэлли.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира UFC 252.

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