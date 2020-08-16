Кормье после поединка с Миочичем отправлен в больницу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье после поединка со Стипе Миочичем отправлен в больницу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, поединок Кормье и Миочича возглавил турнир UFC 252 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Победителем противостояния стал Стипе, который, таким образом, защитил титул чемпиона в тяжёлом весе. Это была третья схватка бойцов, в прошлом они обменялись досрочными победами. На этот раз Миочич выиграл решением судей.

До турнира 41-летний Кормье заявлял, что после турнира UFC 252 завершит профессиональную карьеру. В соглавном бою шоу в Лас-Вегасе Марлон Вера завоевал досрочную победу над перспективным американцем Шоном О'Мэлли.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира UFC 252.