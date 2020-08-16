Все результаты турнира «ММА Серия-12: Время новых героев».

15 августа промоушен смешанных единоборств M-1 Global провёл турнир «ММА Серия-12: Время новых героев». В его карде прошло десять встреч. Ниже представлены все результаты шоу.
«ММА Серия-12: Время новых героев». Результаты турнира
Денис Антонов (Россия) — Евгений Павлов (Россия) — победа Павлова болевым приёмом в 1-м раунде;
Шермухаммад Мухамаджанов (Узбекистан) — Гаирбек Газимагомедов (Россия) — победа Мухамаджанова удушающим приёмом в 1-м раунде;
Марк Вологдин (Россия) — Санжарбек Курбанов (Узбекистан) — победа Вологдина техническим нокаутом в 1-м раунде;
Артём Семёнов (Россия) — Чынгыз Тунгурбеков (Кыргызстан) — победа Семёнова единогласным решением судей;
Илья Бочков (Россия) — Василий Бабинцев (Россия) — победа Бочкова удушающим приёмом в 1-м раунде;
Довуд Идибеков (Таджикистан) — Владислав Кысса (Россия) — победа Идибекова удушающим приёмом в 3-м раунде;
Илья Киреев (Россия) — Никита Яшин (Россия) — победа Киревва единогласным решением судей;
Илья Варварский (Россия) — Глеб Хабибуллин (Россия) — ничья
Александр Маслов (Россия) — Леонид Тимошенко (Россия) — победа Маслова нокаутом в 1-м раунде;
Сарварджон Хамидов (Таджикистан) — Фёдор Дурыманов (Россия) — победа Хамидова единогласным решением судей.
- 16 августа 2020
-
10:27
-
09:58
-
09:10
-
08:53
-
08:38
-
08:22
-
07:24
-
06:53
-
06:18
-
06:04
-
05:15
-
03:10
-
00:46
- 15 августа 2020
-
23:23
-
22:42
-
21:40
-
20:38
-
20:36
-
19:34
-
18:51
-
17:46
-
16:35
-
15:32
-
14:34
-
13:19
-
12:01
-
10:48
-
09:11
-
00:55
-
00:29
-
00:21
-
00:04
- 14 августа 2020
-
22:56
-
21:58
-
21:30