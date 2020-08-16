Шлеменко: не согласен, что Стипе Миочич круче Фёдора Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко не в восторге от третьего поединка Даниэля Кормье и Стипе Миочича. После просмотра россиянин считает, что американца хорватского происхождения нельзя называть талантливее Фёдора Емельяненко.

«Не согласен, что Миочич круче Емельяненко. Ждал этот бой, специально посмотрел его, потому что он подавался как грандиозное событие. Но, если честно, бой получился так себе. Мне кажется, предыдущие их бои были намного ярче. Может быть, любители каких-то тонких моментов что-нибудь там разглядели. На самом деле, скорости были небольшие.



Не знаю, о каком величии тут можно говорить. Если брать победы, то как это можно судить? Мне не нравится, что сейчас тенденция этого вида спорта идёт от красоты и зрелищности поединков к чисто математическому расчёту: одни победы, ноль поражений, какие-то рейтинги, которых ещё 10 лет назад не было. Если брать Фёдора, посмотреть на те времена Pride, тогда были другие бои. Зрелищность преобладала. Не было важно, сколько боёв ты до этого проиграл. К примеру, тот же Кевин Рэндлман.



Если взять современные реалии, мне скажут: «Да ты чего, это же такой бой!». Смотрел этот бой, самое запоминающееся — попадание Миочичем пальцем в глаз. Сейчас много таких боев, в которых люди даже не до конца отдаются. Тот же Кормье спокойно давал интервью, у него были силы, чувствовал себя хорошо. У него только было попадание в глаз. Если так и будет преобладать соревновательный момент, мы по концовке получим то, что уже было в других видах спорта. У них нет тех популярности и драйва, что раньше. Тогда ценились бойцы, которые делали шоу. Если взять снова тот же Pride и Японию: это не бойцы со стопроцентными победами, но бойцы, которые делают вещи. А сейчас UFC подчеркнула: у одного нулевой рекорд, у второго, у третьего. У того же молодого бойца Шона О’Мэлли нулевой рекорд. Моё мнение, наш спорт идёт по негативному сценарию», — приводит слова Шлеменко Sport24.