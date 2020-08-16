Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Розенструйк нокаутировал Сантоса, Миочич победил Кормье. Лучшие фото с UFC 252

Даниэль Кормье — Стипе Миочич
Розенструйк нокаутировал Сантоса, Миочич победил Кормье. Лучшие фото с UFC 252
Бокс/ММА / UFC 0

Сегодня, 16 августа, в Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе APEX Arena состоялся турнир UFC 252. В главном бою турнира встречались действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье.

Бой Миочич — Корьме проходил в напряжённом противостоянии. Оба бойца случайно попадали опоненту пальцем в глаз, необходимы были паузы для восстановления.

Решением судей победу присудили Стипе Миочичу. Ему отдали 3 раунда, а Кромье — 2. Кормье говорил, что это станет его последним боем. Победа над Кормье стала для Миочича второй подряд, последний их поединок состоялся в Калифорнии, и он победил техническим нокаутом на турнире UFC 241.

Лучшие кадры с UFC 252 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020