Розенструйк нокаутировал Сантоса, Миочич победил Кормье. Лучшие фото с UFC 252

Сегодня, 16 августа, в Лас-Вегасе (Невада, США) на стадионе APEX Arena состоялся турнир UFC 252. В главном бою турнира встречались действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Стипе Миочич и экс-чемпион UFC в двух категориях Даниэль Кормье.

Бой Миочич — Корьме проходил в напряжённом противостоянии. Оба бойца случайно попадали опоненту пальцем в глаз, необходимы были паузы для восстановления.

Решением судей победу присудили Стипе Миочичу. Ему отдали 3 раунда, а Кромье — 2. Кормье говорил, что это станет его последним боем. Победа над Кормье стала для Миочича второй подряд, последний их поединок состоялся в Калифорнии, и он победил техническим нокаутом на турнире UFC 241.

Лучшие кадры с UFC 252 — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов мировых изданий.