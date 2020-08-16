Дана Уайт заинтересован в подписании экс-чемпиона Bellator Чендлера

Президент UFC Дана Уайт рассматривает возможность подписания контракта с экс-чемпионом Bellator в лёгком весе Майклом Чендлером.

«Да, конечно, он отличный боец, и мы можем подписать с ним контракт», — сказал функционер на пресс-конференции после турнира UFC 252.

Чендлер минувший поединок провёл 7 августа на турнире Bellator 243 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Американец одержал досрочную победу над бывшим чемпионом UFC Бенсоном Хендерсоном. После той встречи Майкл стал свободным агентом и признался, что ещё не определился с дальнейшими планами.

Чендлер выступал в лиге Bellator c 2010 года. В смешанных единоборствах провёл 26 поединков, победив в 21 из них, 16 побед было завоёвано досрочно.