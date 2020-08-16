Амосов получил в соперники Марка Леммингера на Bellator 244

Украинский боец Bellator Ярослав Амосов получил нового соперника на турнир Bellator 244. 21 августа небитый спортсмен должен был встретиться с ветераном смешанных единоборств экс-бойцом UFC Джоном Фитчем, но тот получил травму.
Руководство промоушена оперативно нашло замену Фитчу. С Амосовым подерётся американец Марк Леммингер. Об этом рассказал Ярослав на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Амосова в социальной сети.
На счету 27-летнего Леммингера 12 поединков в ММА, 11 из них он завершил успешно. Что касается Амосова, он победил во всех 24 боях в профессионалах.
Главным событием турнира Bellator 244 станет титульная встреча в полутяжёлом весе между чемпионом лиги Райаном Бэйдером и россиянином Вадимом Немковым.
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