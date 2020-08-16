Даниэль Кормье — о своей карьере: на этом для меня всё

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал понять, что намерен сдержать слово и не возвращаться в октагон после турнира UFC 252.

«Не заинтересован ни в каких других поединках, кроме титульных. Не могу представить, что мне выпадет возможность драться за пояс. Так что на этом для меня всё. У меня был долгий забег, и он получился классным. Только что я провёл последний титульный бой в тяжёлом весе, и он получился достаточно хорошим», — сказал Кормье после боя в интервью, размещённом на странице UFC в «Твиттере».

Напомним, на турнире UFC 252 Даниэль Кормье проиграл решением судей Стипе Миочичу. Ещё до поединка он говорил, что завершит карьеру вне зависимости от исхода встречи.