Нурмагомедов поблагодарил Черчесова и пожелал удачи сборной России по футболу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вчера, 15 августа, познакомился с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Вместе они посмотрели матч Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Хабиб поблагодарил специалиста за проведённое вместе время и пожелал удачи национальной команде России по футболу.

«Спасибо, Станислав Черчесов, за компанию. Приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих матчах», — написал Нумагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов — большой фанат футбола. Представители прессы нередко замечали его на трибунах во время топ-матчей Лиги чемпионов. Боец хорошо знаком со звездой «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.