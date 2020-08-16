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Нурмагомедов поблагодарил Черчесова и пожелал удачи сборной России по футболу

Нурмагомедов поблагодарил Черчесова и пожелал удачи сборной России по футболу
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вчера, 15 августа, познакомился с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Вместе они посмотрели матч Российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Хабиб поблагодарил специалиста за проведённое вместе время и пожелал удачи национальной команде России по футболу.

«Спасибо, Станислав Черчесов, за компанию. Приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих матчах», — написал Нумагомедов.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов — большой фанат футбола. Представители прессы нередко замечали его на трибунах во время топ-матчей Лиги чемпионов. Боец хорошо знаком со звездой «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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