Харитонов: было бы интересно организовать бой между Кормье и Ф. Емельяненко в Bellator

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мыслями о чемпионе UFC Стипе Миочиче, а также признался, что было бы интересно увидеть поединок Фёдора Емельяненко и экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Даниэля Кормье.
«Всегда будет новый тяжеловес, который лучший в итоге. Каждому времени свой тяжеловес. Может ли Миочич быть круче Фёдора Емельяненко? Как он может круче быть? Каким образом? Ничем не круче. Фёдор — лучший на сегодня, а раньше было все по-другому.
Сможет ли Александр Волков победить такого чемпиона, если дойдёт до пояса? Саня — молодой и перспективный. Почему нет? Шансы есть.
Организовать бой между Кормье и Фёдором Емельяненко в Bellator? Да, это было бы интересно. Но Кормье выиграл бы на сегодняшний день», — приводит слова Харитонова Sport24.
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