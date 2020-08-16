Харитонов призвал прекратить насилие в Беларуси
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выступил с призывом остановить насилие в Беларуси.
«Друзья, всем привет! Я Сергей Харитонов, боец ММА. Переживаю за народ Беларуси и за обстановку, которая там сложилась. Стоп насилию в Беларуси», — сказал Харитонов на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».
Напомним, в минувшие выходные в Беларуси прошли президентские выборы. Противники действующего главы государства Александра Лукашенко не согласились с их результатами и вышли на антиправительственные манифестации. Представители правоохранительных органов и протестующие вступили в противостояние.
Сегодня, 16 августа, в Минске проходят большие митинги сторонников и противников Александра Лукашенко.
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