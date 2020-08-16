Полный обзор боёв турнира «ММА Серия-12: Время новых героев»

15 августа промоушен смешанных единоборств M-1 Global провёл турнир «ММА Серия-12: Время новых героев». «Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор всех десяти поединков турнира.

«ММА Серия-12: Время новых героев». Результаты турнира



Денис Антонов (Россия) — Евгений Павлов (Россия) — победа Павлова болевым приёмом в 1-м раунде;

Шермухаммад Мухамаджанов (Узбекистан) — Гаирбек Газимагомедов (Россия) — победа Мухамаджанова удушающим приёмом в 1-м раунде;

Марк Вологдин (Россия) — Санжарбек Курбанов (Узбекистан) — победа Вологдина техническим нокаутом в 1-м раунде;

Артём Семёнов (Россия) — Чынгыз Тунгурбеков (Кыргызстан) — победа Семёнова единогласным решением судей;

Илья Бочков (Россия) — Василий Бабинцев (Россия) — победа Бочкова удушающим приёмом в 1-м раунде;

Довуд Идибеков (Таджикистан) — Владислав Кысса (Россия) — победа Идибекова удушающим приёмом в 3-м раунде;

Илья Киреев (Россия) — Никита Яшин (Россия) — победа Киревва единогласным решением судей;

Илья Варварский (Россия) — Глеб Хабибуллин (Россия) — ничья

Александр Маслов (Россия) — Леонид Тимошенко (Россия) — победа Маслова нокаутом в 1-м раунде;

Сарварджон Хамидов (Таджикистан) — Фёдор Дурыманов (Россия) — победа Хамидова единогласным решением судей.