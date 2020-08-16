Ортега и Корейский Зомби проведут поединок 17 октября

Боец UFC, выступающий в полулёгком весе Брайан Ортега вернётся в октагон 17 октября 2020 года, сообщает BJPenn. Соперником Ортеги станет корейский боец Чан Сун Джун, более известный как Корейский Зомби.



Этот бой возглавит кард неназванного турнира организации, который состоится 17 октября. Место проведения турнира также пока не сообщается.



Корейский Зомби не выступал в UFC с декабря 2020 года, когда он нокаутом победил Фрэнки Эдгара. Всего на счету корейского бойца 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.



Брайан Ортега не выступал в ММА с декабря 2018 года, когда он проиграл в титульном поединке американцу Максу Холлоуэю.