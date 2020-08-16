Определены обладатели бонусов турнира UFC 252

Руководство UFC определило обладателей бонусов после турнира UFC 252. Лучшим поединком вечера стал бой между Каи Камакой и Тони Келли, который завершился победой Камаки единогласным решением судей. Для него этото поединок был дебютным в UFC.



По $ 50 тыс. за выступление вечера получили Даниэль Пинеда и Вирна Яндироба.

Даниэль Кормье сражался все пять раундов, но чемпион — Стипе Миочич! Сенсационный провал Сахарок шоу, тяжёлое поражение экс-чемпиона UFC и масса других ярких поединков на UFC 252.

Пинеда на турнире UFC 252 во втором раунде нокаутировал Гилберта Бёрнса. Сенсационный успех Пинеды, который дрался в UFC впервые с 2014 года.



Вирна Яндироба одержала победу над Фелис Херринг. Уже на 10-й секунде Яндироба провела тейкдаун и совершенно спокойно, не встречая сколь-нибудь серьёзного сопротивления, немного даже деловито нашла возможность забрать руку Фелис и добиться сдачи соперницы. Для этого ей потребовалась минута и 44 секунды.