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Сехудо – про О’Мэлли: я дрался без ног, а этот болван сломал ноготь и не смог продолжить

Сехудо – про О’Мэлли: я дрался без ног, а этот болван сломал ноготь и не смог продолжить
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал поражение Шона О’Мэлли на турнире UFC 252.

Напомним, Шон О'Мэлли, который шёл на серии из 12 побед, сошёлся в октагоне с многоопытным Марлоном Вера (15-6-1). В первом раунде эквадорец нанёс мощный удар в челюсть соперника и отправил того в нокаут. Впоследствии выяснилось, что 25-летний американец травмировал ногу.

«Я дрался с Деметриусом Джонсоном и Марлоном Мораесом без ног! А этот болван сломал свой ноготь и не смог продолжить бой», – написал Сехудо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, главным событием турнира стал поединок действующего чемпиона лиги в тяжёлом весе Стипе Миочича и экс-чемпиона UFC в двух категориях Даниэля Кормье. Схватка прошла в напряжённой и жёсткой борьбе. Судейским решением победу одержал Миочич. Ему отдали 3 раунда, а Кормье — 2.

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