Менеджер Шлеменко: бой с Исмаиловым может стать событием года в российских ММА

Менеджер Алексей Жернаков, представляющий интересы Александра Шлеменко, прокомментировал возможность организации поединка его подопечного с Магомедом Исмаиловым.
«Такая идея витает, но пока конкретики никакой», — заявил Жернаков в интервью «Вестнику ММА». «То есть в теории идея интересная, но здесь нужно прийти к общему знаменателю по очень многим показателям. Где этот бой проводить, когда этот бой проводить, в каком весе этот бой проводить, и так далее. Поэтому в целом эта идея, безусловно, интересная, но пока конкретики нет. Думаю, рано или поздно она появится, так или иначе.
По спортивной составляющей этот бой сможет стать главным событием года в российских смешанных единоборствах. Единственный момент — это раскрутка боя, потому что Александр не любитель треш-тока, мягко говоря, не любитель газовать в интернете, поэтому с точки зрения раскачки этого боя не скажу, что не получится, но раскачка будет другая, иная. Не такая, как была у Магомеда в бою с Александром Емельяненко или Владимиром Минеевым. Там хватало треш-тока и всего остального. Здесь ситуация будет несколько иная, но посмотрим», — заявил Жернаков в интервью «Вестнику ММА» в YouTube.
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