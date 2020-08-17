Эдсон Барбоза узнал имя нового соперника по бою, который состоится 10 октября

Одиннадцатый номер рейтинга полулегковесов UFC Содик Юсуфф, заменит Джереми Стивенса и встретится с Эдсоном Барбозой на турнире UFC Fight Night, который состоится 10 октября.



Как сообщает BJ Penn, Стивенс снялся с поединка. Предположительно, боец принял такое решение, посчитав, что ему не хватит времени на проведение весогонки без ущерба для здоровья.



Напомним, за последние три года Эдсон Барбоза провёл шесть поединков, проиграв в пяти из них. Предыдущий раз он появлялся в октагоне 16 мая 2020 года на турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США). Тогда он уступил Дэну Иге раздельным решением судей. Ту встречу Эдсон Барбоза провёл в полулёгком весе. После схватки команда Эдсона намеревалась подать апелляцию на решение.

