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Пётр Ян показал тренировку на перроне возле поезда

Пётр Ян показал тренировку на перроне возле поезда
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором показал небольшую разминку на железнодорожном перроне. Напомним, боец устроил небольшое турне по городам России. Ян хочет показать болельщикам свой чемпионский пояс.

«Разминка на перроне. Прём в Омск», — написал под роликом Ян.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в июне 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.

Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.

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