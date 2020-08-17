Пётр Ян показал тренировку на перроне возле поезда
Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором показал небольшую разминку на железнодорожном перроне. Напомним, боец устроил небольшое турне по городам России. Ян хочет показать болельщикам свой чемпионский пояс.
«Разминка на перроне. Прём в Омск», — написал под роликом Ян.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в июне 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.
Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.
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