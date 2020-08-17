«Происходящее напрямую относится к России». Валуев высказался о протестах в Беларуси

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал политическую ситуацию в Беларуси и массовые протесты, которые проходят в стране.
«Происходящее в Беларуси напрямую относится к России. Сейчас то, что происходит, — это прообраз того, как и с чем будет жить Россия. Я не то что люблю развивать какие-то конспирологические версии, но сценарий Беларуси готов уже давно, прописан всеми специальными службами Запада! Это сто процентов! Вы посмотрите и почитайте высказывания президентов балтийских стран, президента Польши. Эти высказывания прямым текстом говорят о том, что возможен сценарий захвата земель. И Польша, и другие страны Балтики спят и видят определённые части как Украины, так и Беларуси с Россией.
Тихановская уехала и сейчас находится в Прибалтике. Все высказывания политиков и оппозиции просто под кальку. Это и предложение создания всяких координационных советов согласия, и прощупывание элит Беларуси с точки зрения воззвания, что, мол, придите и покайтесь и будет вам мир и счастье. Просто переносите кальку на Украину! Сценарий один в один! Даже никто не заморачивается придумыванием новой истории», — цитирует Валуева Sport24.
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