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«Мужчинский характер». Исмаилов провёл 20-минутный спарринг с болельщиком на улице

«Мужчинский характер». Исмаилов провёл 20-минутный спарринг с болельщиком на улице
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился видео, на котором показал 20-минутный спарринг, который он устроил с юным болельщиком прямо на улице.

«Когда я тренируюсь на улице, кто-то сфотографироваться подойдёт, кто-то посмотреть. Но маленький̆ джигит Ансар подошёл с предложением побоксировать. Я согласился, но было одно условие — двигаемся до тех пор, пока я не скажу «Стоп!». Работали минут 20, Ансар устал, но работал до конца. Это я называю мужчинский характер. Комментатор-судья был максимум объективен», — написал под роликом Исмаилов.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, 24 июля Исмаилов провёл поединок в Сочи в рамках номерного турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) с Александром Емельяненко. Магомед одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

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