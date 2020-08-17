Отец Лопеса: Ломаченко не продержится 12 раундов против Теофимо

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопеса, поделился ожиданиями от поединка своего сына с Василием Ломаченко.
«Ломаченко никогда не продержится 12 раундов против Теофимо. Он очень сложный оппонент. Мы выйдем в ринг, чтобы драться. Если Ломаченко решит бегать, то это будут его проблемы. Если он попробует пойти вперёд, это тоже его проблемы. Мы готовы к любому развитию событий. Каждую минуту мы будем отнимать у него оружие», — рассказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Tru School Sports.
Встреча Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса должна была состояться весной, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарь боксёрских шоу, и схватку пришлось отложить. Поединок старались безуспешно организовать 19 сентября. Позже Ломаченко сообщил, что бой состоится 3 октября. В итоге было принято решение провести его на две недели позже — 17 октября.
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