Абубакар и Хабиб Нурмагомедовы провели совместную тренировку. Фото
Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фотографии с тренировки с российским чемпионом организации.
«С утра пришлось потягаться», — подписал фото Абубакар Нурмагомедов.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Абубакара Нурмагомедова.
Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.
Абубакар Нурмагомедов дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 163, проиграв удушающим приёмом Давиду Заваде.
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