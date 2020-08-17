Абубакар и Хабиб Нурмагомедовы провели совместную тренировку. Фото

Российский боец смешанных единоборств Абубакар Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал фотографии с тренировки с российским чемпионом организации.



«С утра пришлось потягаться», — подписал фото Абубакар Нурмагомедов.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Абубакара Нурмагомедова.

Напомним, недавно стало известно, что Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов выступят на одном турнире. 24 октября бойцы станут участниками шоу UFC 254. Хабиб встретится с Джастином Гэтжи. Соперник Абубакара Нурмагомедова пока неизвестен.



Абубакар Нурмагомедов дебютировал в UFC на турнире UFC Fight Night 163, проиграв удушающим приёмом Давиду Заваде.