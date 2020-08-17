Боец ММА Василевский: могу поставить Немкова в один ряд с Хабибом

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился своим мнением о предстоящем поединке за титул Bellator между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером.



«Вадим — красавчик! У меня с ним очень хорошие отношения. Думаю, что он просто вынесет Бейдера. Немков сейчас заряженный, на пике. Если ничего не произойдёт, бой будет в одну калитку. У Вадима очень хорошая физическая подготовка и мотивация.



В команде Фёдора все давным-давно состоявшиеся бойцы, сами идут и все на хорошем уровне. Но Вадим в российском MMA лучший, я могу поставить его в один ряд с Хабибом. Он в своём дивизионе избил всех сильных бойцов. Да и как человек он простой, добрый, без всяких понтов. И вся его простота не показушная, а настоящая. Я им очень горжусь и хочу, чтобы он разнёс Бейдера», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.