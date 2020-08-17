Виталий Кличко поддержал протесты в Беларуси

Бывший чемпион мира по боксу мэр Киева Виталий Кличко поддержал акции протеста, проходящие в Беларуси. Кличко в своём «инстаграме» опубликовал фотографию Киевской городской администрации, над входом в которую находится бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов против действующей власти. Кроме того, Кличко добавил к записи хештег #жывебеларусь.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов.



После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходили столкновения с правоохранителями. По всей стране прошло множество акций протеста, в которых принимали участие и женщины.