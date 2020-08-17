Российский чемпион UFC Пётр Ян провёл встречу с болельщиками в Омске. На встречу с бойцом пришло около 700 человек.



«Вот и добрались с поясом до Омска. В этом городе в студенческие годы началась моя спортивная профессиональная карьера. Здесь я учился в 10–11-м классах, а потом — 5 лет в институте. Рад был видеть огромное количество молодежи, да и взрослых любителей спорта было немало. Аккуратно собрались на улице около 700 человек. Надеюсь, всем уделил время. Верьте в себя, прислушивайтесь к взрослым. Будьте здоровы», — написал Пётр Ян в «Инстаграме».

Напомним, в июне 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.



Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.