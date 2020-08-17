Российский чемпион UFC Пётр Ян провёл встречу с болельщиками в Омске. На встречу с бойцом пришло около 700 человек.
«Вот и добрались с поясом до Омска. В этом городе в студенческие годы началась моя спортивная профессиональная карьера. Здесь я учился в 10–11-м классах, а потом — 5 лет в институте. Рад был видеть огромное количество молодежи, да и взрослых любителей спорта было немало. Аккуратно собрались на улице около 700 человек. Надеюсь, всем уделил время. Верьте в себя, прислушивайтесь к взрослым. Будьте здоровы», — написал Пётр Ян в «Инстаграме».
Напомним, в июне 2020 года Пётр Ян стал чемпионом UFC, нокаутировав Жозе Альдо. Таким образом, Россия получила второго действующего чемпиона лиги.
Ожидается, что следующим соперником Петра Яна станет Альджамейн Стерлинг. Вместе с тем Ян выразил готовность сразиться как со Стерлингом, так и с Марлоном Мораесом.
- 17 августа 2020
-
23:57
-
22:57
-
21:41
-
20:23
-
19:57
-
18:49
-
18:00
-
16:47
-
16:32
-
16:30
-
13:58
-
12:35
-
11:57
-
10:53
-
09:57
- 16 августа 2020
-
23:45
-
22:51
-
20:57
-
19:56
-
19:11
-
17:40
-
16:59
-
15:33
-
14:53
-
14:02
-
13:15
-
13:04
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:25
-
10:27
-
09:58
-
09:10
-
08:53