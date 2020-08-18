Алексей Олейник показал армейское фото
Российский боец UFC Алексей Олейник опубликовал свою старую армейскую фотографию в «инстаграме».
«Отгадай кто? Пожарный? Полиция? Медик? Мы не только спортсмены, качки, боксёры и борцы», — подписал фотографию Алексей Олейник.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Олейника.
Напомним, Олейник последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 174 в Лас-Вегасе. Бой завершился во втором раунде после того, как Льюис нокаутировал Олейника.
Это поражение стало первым для Олейника в 2020 году, до этого он победил Мориса Грина и Фабрисиу Вердума… Таким образом, теперь на счету Олейника 59 побед, 15 поражений и 1 ничья.
Пока неизвестно, когда Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок в UFC.
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