Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжёлом весе

Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжёлом весе
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс принял решение отказаться от титула в полутяжёлой весовой категории.

«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это было потрясающее путешествие, искренняя благодарность всем моим соперникам, UFC и, самое главное, вам, фанаты», — написал Джонс в своём «твиттере».

Ранее Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе.

32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.

Кормье может провести третий бой с Джоном Джонсом
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020