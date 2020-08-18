Джон Джонс отказался от титула UFC в полутяжёлом весе
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс принял решение отказаться от титула в полутяжёлой весовой категории.
«Только что разговаривал по телефону с UFC. Сегодня я официально подтверждаю, что оставляю вакантным титул чемпиона в полутяжелом весе. Это было потрясающее путешествие, искренняя благодарность всем моим соперникам, UFC и, самое главное, вам, фанаты», — написал Джонс в своём «твиттере».
Ранее Джон Джонс пообещал в скором времени стать чемпионом UFC в тяжёлом весе.
32-летний Джонс выступает в MMA с 2008 года. Последний поединок он провёл в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса единогласным решением судей. На его счету 28 боёв: 26 побед и 1 поражение, ещё 1 бой признали несостоявшимся.
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