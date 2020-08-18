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Промоутер назвал сильные и слабые стороны нынешнего Поветкина

Промоутер назвал сильные и слабые стороны нынешнего Поветкина
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал предстоящий бой Александра Поветкина с Диллианом Уайтом, заявив, что, несмотря на возраст, у россиянина есть весомые козыри для победы.

«Он говорит, что прекрасно себя чувствует. Всё вполне выглядит благоприятно. Но никто не знает, как сложится бой.

Саша сохраняет желание провести ещё несколько боев, прежде чем закончить карьеру. И надо отдать должное, он находится в хорошей форме. На мой взгляд, есть моменты, связанные с возрастом — выносливость, скорость уже не те. Молодой Поветкин был, конечно, побыстрее. Но есть опыт, полученный в боях с топ-боксёрами. Но надо понимать, что Уайт один из самых опасных противников для Саши за всю его карьеру. Его не стоит недооценивать, он очень опасный», — цитирует Рябинского РБК-Спорт.

Напомним, бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.

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