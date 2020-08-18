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Гэтжи заявил о готовности провести все пять раундов в бою с Хабибом

Гэтжи заявил о готовности провести все пять раундов в бою с Хабибом
Бокс/ММА / UFC 0

Американец Джастин Гэтжи заявил, что готов провести все пять раундов поединка с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Конечно, я готов. Моя основная задача — держать правильную дистанцию, которая не позволит ему атаковать. У меня хорошие навыки борьбы в плане ухода от тейкдаунов, поэтому я буду их использовать», — приводит слова Гэтжи ТАСС.

Напомним, место проведения боя Нурмагомедова и Гэтжи ещё не определено, но, вероятнее всего, он пройдёт в Абу-Даби. Это будет первый поединок для Хабиба с сентября 2019 года. Тогда он досрочно победил Дастина Порье.

Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA. У Джастина Гэтжи, который в мае 2020 года победил американца Тони Фергюсона, 22 победы и 2 поражения.

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