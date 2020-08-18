UFC рассматривает возможность сделать бой Рейес – Блахович титульным

Руководство UFC начало обсуждать возможность проведения титульного боя в полутяжёлом весе после того, как Джон Джонс выступил с заявлением о желании покинуть дивизион и отказаться от пояса.



Как утверждает BJ Penn, UFC намеревается организовать 26 сентября бой за титул между претендентами Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. Но для начала нужно уладить все юридические формальности с Джонсом.



Доминик Рейес потерпел лишь одно поражение в UFC, уступив Джону Джонсу единогласным решением судей на турнире UFC 247 в начале года. Дана Уайт намеревался, чтобы Рейес незамедлительно провел матч-реванш, но Джонс покинул дивизион.

Блахович (26-8) выиграл семь из своих последних восьми поединков, включая победы над Люком Рокхолдом, Роналду Соузой и Кори Андерсоном.